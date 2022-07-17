Вайсс: Шкртел благодарен мне за то, что помог ему открыть Россию

57-летний словацкий специалист Владимир Вайсс, возглавляющий «Слован», рассказал, чем сейчас занимаются Мартин Шкртел и Ян Дюрица, игравшие в России.

«Шкртел только закончил, в последнем сезоне был капитаном в Трнаве. Живёт в Братиславе, дружит с моим сыном, их дети ходят в одну школу. Ян Дюрица работал ассистентом в «Артмедии», где я вырос и откуда уехал в Россию. Он тоже живёт недалеко от меня, иногда встречаемся, вспоминаем прошлое. Благодарен мне за то, что помог ему открыть вашу страну», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.



Напомним, Владимир Вайсс работал в России в период с 2006 по 2007 год – он возглавлял раменский «Сатурн». Затем он работал со сборными Словакии и Грузии, а также с казахстанским «Кайратом».