Федун — о судействе: очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика!

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в российском футболе после матча с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. На 41-й минуте игры красно-белые остались в меньшинстве — с поля был удалён польский полузащитник Мацей Рыбус.

«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так всё обычно», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко.