Федун — о судействе: очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика!
Поделиться
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о судействе в российском футболе после матча с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. На 41-й минуте игры красно-белые остались в меньшинстве — с поля был удалён польский полузащитник Мацей Рыбус.
«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так всё обычно», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:35
-
11:35
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:35
-
10:18
-
10:15
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:43
-
09:38
-
09:21
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
07:57
-
07:52
-
07:41
-
07:23
-
07:21
-
07:10
-
07:02
-
06:48
Партнерский контент