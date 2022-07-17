«ПСЖ» объявил о трансфере Уго Экитике

Французский «Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Реймса» Уго Экитике. Форвард подписал с парижанами арендное соглашение до конца сезона с последующим обязательством выкупа.
Ранее СМИ сообщали, что к подписанию Экитике также был близок английский «Ньюкасл Юнайтед», однако осуществить сделку по различным причинам клубу не удалось. Сам Уго вдохновляется игрой Килиана Мбаппе.
В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.
20-летний Уго Экитике является воспитанником «Реймса». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 28 млн.
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