В «Торпедо» рассказали, сколько клуб продал абонементов на сегодняшний день

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов назвал количество абонементов, которые клуб продал на данный момент.

«Сейчас продано почти 300 абонементов. Как «Факел» смог за полтора часа продать более пяти тысяч абонементов? 21 год «Факела» не было в РПЛ. Воронеж — это футбольный город наряду с такими городами, как Самара. Люди соскучились по футболу. На последний выезд «Факела» в том сезоне приехали 2500 болельщиков из Воронежа. Это о многом говорит. Думаю, такие продажи связаны именно с этим. Всё-таки в Воронеже одна команда, а у нас в Москве пять», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).