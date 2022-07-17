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Главный тренер «Сочи» Точилин объяснил, почему клуб продал в «Зенит» Кассьерру и Родригао

Главный тренер «Сочи» Точилин объяснил, почему клуб продал в «Зенит» Кассьерру и Родригао
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилини прокомментировал переход защитника команды Родригао и форварда Матео Кассьерры в «Зенит».

«Это тенденция мирового футбола, когда топовые клубы подписывают лучших игроков других команд. Те средства, которые были выручены за Родригао и Кассьерру, для нас существенны.

Многие считают, что мы богатый клуб, это не так. У нас скромный бюджет, стараемся жить по средствам. Поэтому мы вынуждены продавать важных для нас футболистов. Надеюсь, что на вырученные средства мы подпишем таких же качественных футболистов», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 17 июля, «Сочи» одержал победу в матче 1-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:1.

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