Главный тренер «Торпедо» Бородюк: мы проиграли «Сочи» в скоростях, а они имеют значение

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил причины поражения команды от «Сочи» (1:3) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Подсказ в футболе имеет большое значение. В первом голе подскажи где-то, и, может быть, его не было бы. Футбол состоит из ошибок. Сделаем разбор матча, разберём ошибки и в следующем матче постараемся сделать так, чтобы их не было.



В скоростях сегодня мы проиграли, а скорость в футболе имеет большое значение. В первом тайме проиграли фланги. Один в один на флангах надо выигрывать, особенно защитникам», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, московская команда получила право на выступления в чемпионате России по итогам сезона-2021/2022 в ФНЛ (ныне — Первая лига). Команда Бородюка получила прямое повышение.