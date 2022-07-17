Цаллагов: у меня бабушка захворала, посвящаю гол за «Сочи» ей. Бабуля, когда потанцуем?

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:1, а Цаллагов стал автором одного из голов.



«Начало положено. Наконец-то возобновился чемпионат. Хорошо, что начали с победы — надо улучшать и продолжать в том духе. Не показалось, что было легко — духота. Первый тур: определённая нервозность присутствует.



Мои функции не изменились. Бабушка у меня захворала — этот гол для неё. Надеюсь, она поправится в скором времени. Привет ей огромный передаю: когда потанцуем, бабуля?» — передаёт слова Цаллагова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московское «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).