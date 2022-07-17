Цаллагов: у меня бабушка захворала, посвящаю гол за «Сочи» ей. Бабуля, когда потанцуем?

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:1, а Цаллагов стал автором одного из голов.
«Начало положено. Наконец-то возобновился чемпионат. Хорошо, что начали с победы — надо улучшать и продолжать в том духе. Не показалось, что было легко — духота. Первый тур: определённая нервозность присутствует.
Мои функции не изменились. Бабушка у меня захворала — этот гол для неё. Надеюсь, она поправится в скором времени. Привет ей огромный передаю: когда потанцуем, бабуля?» — передаёт слова Цаллагова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московское «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).
- 17 июля 2022
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:27
-
17:15
-
17:13
-
17:11
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
16:13
-
16:05
-
15:55
-
15:33