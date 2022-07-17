Александру Бородюку стало плохо в концовке матча «Торпедо» — «Сочи»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк тяжело дышал в концовке игры с «Сочи» (1:3) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Эпизод попал во взор видеокамеры.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Матч Премьер» ВКонтакте.
59-летний Бородюк в сезоне-2021/2022 вывел команду в высший футбольный дивизион России напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ныне — Высшая лига). Бородюк тренировал московскую команду с сентября 2013 по май 2014 года. Специалист вернулся в клуб в марте 2021 года.
«Химки» проводят домашние матчи на стадионе «Арена Химки». С осени команда переедет в «Лужники».
Президент «Торпедо» Денис Маслов – в редакции «Чемпионата». Видеоролик:
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