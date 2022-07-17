Нобоа: привёз из отпуска восемь килограммов. Это отдых, а мне уже 37 лет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как на него повлиял отпуск. По словам эквадорца, он набрал лишний вес.



«Я правда привёз из отпуска восемь килограммов. Как так получилось? Дома всё жирное кушал. Я уже скинул шесть. Секрет в тренировках. Диета? Ничего жирного и тренировки два раза в день. Что сказал тренер, когда меня увидел? «Нобоа, что с тобой?» Это отдых, а мне уже 37. Знаю, как всё делается. Восемь килограммов — рекорд. Самый полный футболист, с которым я играл? Ансальди. Что говорил Бердыев на лишний вес после отпуска? Злой был», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Нобоа заявил, что может перейти в ЦСКА или «Зенит». По словам 37-летнего полузащитника, им интересуются оба клуба.