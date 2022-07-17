Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магкеев: «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Магкеев: «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ
Комментарии

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что московская команда может бороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Что касается матча, то не удержали счёт, поэтому ничья. Плутник сказал, что в Европе лучше судейство? Я не играл в Европе, поэтому не знаю. Когда я подошёл к монитору, уже не было нормального монитора, где можно было бы увидеть. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был. Конечно, мы должны их обыгрывать, у нас плюс один человек был. Но какой результат, такой результат. В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идём от игры к игре и хотим выиграть. С «Зенитом» можно бороться за первое место», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Мостовой — о «Локомотиве»: не удивлюсь, если сейчас этот Рангник появится. Чего такого?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022