Магкеев: «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что московская команда может бороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Что касается матча, то не удержали счёт, поэтому ничья. Плутник сказал, что в Европе лучше судейство? Я не играл в Европе, поэтому не знаю. Когда я подошёл к монитору, уже не было нормального монитора, где можно было бы увидеть. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был. Конечно, мы должны их обыгрывать, у нас плюс один человек был. Но какой результат, такой результат. В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идём от игры к игре и хотим выиграть. С «Зенитом» можно бороться за первое место», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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