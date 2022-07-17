Изидор: у «Локо» огромное желание брать титулы. Можем составить конкуренцию «Зениту»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что московская команда сможет навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Моя задача забивать как можно больше голов и максимально помогать своей команде побеждать. Пока в интересах команды мне удаётся внести свой вклад, я доволен.



Является ли сейчас «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Нам нужно прежде всего концентрироваться и искать ответы на вопросы внутри себя. Если наша концентрация приведёт к тому, что мы будем хорошо играть и одерживать победы, то конкуренция «Зениту» с нашей стороны будет очень горячая. У нас очень классные игроки, у нас есть огромное желание выигрывать титулы. В этой комбинации нас будет сложно остановить», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.