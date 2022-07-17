«Нужна новая кровь». Йоканович — о недостатке центральных защитников в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре центральных защитников команды в матче с «Ростовом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Паршивлюк и Кутицкий сегодня сыграли надёжно и без ошибок, хотя они не являются центральными защитниками. От нас ушёл центральный защитник, ещё несколько игроков. Чтобы выровнять эту ситуацию, нам нужны новые игроки и новая кровь», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Для 53-летнего сербского специалиста этот матч стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.