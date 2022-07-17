Валерий Карпин назвал детским садом пропущенный гол «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:1).

«Не скажу, что «Ростов» прибавил во втором тайме, с первых минут играли уверенно. Помешала сегодня игра в обороне. Гол, который мы пропустили — детский сад. Идеал игры зависит от уровня сопротивления.



Амбиции и задачи те же самые. Основная задача — набрать нужное количество очков, чтобы было спокойно. Задач бороться за чемпионства у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков. Судить по одной игре нет смысла», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.