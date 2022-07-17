Валерий Карпин назвал детским садом пропущенный гол «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:1).
«Не скажу, что «Ростов» прибавил во втором тайме, с первых минут играли уверенно. Помешала сегодня игра в обороне. Гол, который мы пропустили — детский сад. Идеал игры зависит от уровня сопротивления.
Амбиции и задачи те же самые. Основная задача — набрать нужное количество очков, чтобы было спокойно. Задач бороться за чемпионства у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков. Судить по одной игре нет смысла», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.
- 18 июля 2022
-
00:20
-
00:16
-
00:06
-
00:00
- 17 июля 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:19
-
22:18
-
22:08
-
22:08
-
21:58
-
21:45