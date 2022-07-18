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Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» в 1-м туре Первой лиги над «Родиной»

Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» в 1-м туре Первой лиги над «Родиной»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды над «Родиной» (2:0) в 1-м туре Первой лиги.

«В первом тайме, было видно, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось. Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка! Низкий поклон, не устаю это повторять. В первом тайме не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали. Во втором тайме уже было все по-другому. В перерыве четко указали на то, где нужно перестроиться. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

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