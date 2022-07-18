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Главный тренер «Алании» рассказал, будет ли вратарь Солдатенко выходить далеко из ворот

Главный тренер «Алании» рассказал, будет ли вратарь Солдатенко выходить далеко из ворот
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Новый главный тренер «Алании» Заур Тедеев ответил на вопрос, изменится ли игра голкипера команды Ростислава Солдатенко. При предшественнике Тедеева, Спартаке Гогниеве, Солдатенко регулярно покидал штрафную и помогал полевым игрокам в розыгрыше мяча.

«Изменится ли игра Солдатенко? Стиль игрока и стиль команды зависят от характерных черт самих футболистов. Если это хорошо идёт, то мы должны этим пользоваться. В сегодняшнюю ситуацию вносятся определённые коррективы. Одно из них уже сработало в товарищеской игре против СКА. Солдатенко выходит из ворот и направляет мяч в определённую зону, где полевые могут сыграть вторым темпом, подобрав снаряд, и уйти в быструю атаку. Он это хорошо делает, конечно, мы должны этим пользоваться!

У меня есть мнение, что атаку тренировать невозможно. Потому что стопроцентно одинаковых ситуаций на поле практически не возникает. При атаке должна быть определённая структура. На ней мы и настаиваем. Допустим, произойдёт потеря мяча, мы должны быть структурно готовы к ней! Контрпрессинг должен быть нами отработан», — цитирует Тедеева пресс-служба «Алании».

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