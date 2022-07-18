Главный тренер «Алании» рассказал, будет ли вратарь Солдатенко выходить далеко из ворот

Новый главный тренер «Алании» Заур Тедеев ответил на вопрос, изменится ли игра голкипера команды Ростислава Солдатенко. При предшественнике Тедеева, Спартаке Гогниеве, Солдатенко регулярно покидал штрафную и помогал полевым игрокам в розыгрыше мяча.
«Изменится ли игра Солдатенко? Стиль игрока и стиль команды зависят от характерных черт самих футболистов. Если это хорошо идёт, то мы должны этим пользоваться. В сегодняшнюю ситуацию вносятся определённые коррективы. Одно из них уже сработало в товарищеской игре против СКА. Солдатенко выходит из ворот и направляет мяч в определённую зону, где полевые могут сыграть вторым темпом, подобрав снаряд, и уйти в быструю атаку. Он это хорошо делает, конечно, мы должны этим пользоваться!
У меня есть мнение, что атаку тренировать невозможно. Потому что стопроцентно одинаковых ситуаций на поле практически не возникает. При атаке должна быть определённая структура. На ней мы и настаиваем. Допустим, произойдёт потеря мяча, мы должны быть структурно готовы к ней! Контрпрессинг должен быть нами отработан», — цитирует Тедеева пресс-служба «Алании».
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