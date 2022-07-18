Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг».

В одной из социальных сетей написали, что якобы автомобиль Роналду замечен на территории стадиона «Жозе Алваладе». Сам Роналду опроверг эту информацию.

«Fake», — написал португальский нападающий в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляли английский «Челси» и французский «ПСЖ».

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.