Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг».
В одной из социальных сетей написали, что якобы автомобиль Роналду замечен на территории стадиона «Жозе Алваладе». Сам Роналду опроверг эту информацию.
«Fake», — написал португальский нападающий в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляли английский «Челси» и французский «ПСЖ».
Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
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