Гендиректор «Зенита» Медведев: Андрей Мостовой в «Сочи»? Это фейк
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Генеральный директор петербурского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Андрея Мостового в аренду в «Сочи».
«Андрей Мостовой уйдёт в аренду в «Сочи»? Это фейк. Он игрок «Зенита». Тут не о чем говорить», – сказал Медведев в интервью Sport24.
Напомним, в сезоне-2021/22 Мостовой принял участие в 38 матчах за санкт-петербургский «Зенит», в которых отметился семью мячами и двумя результативными передачами.
В новом сезоне 24-летний полузащитник вышел на замену на 77-й минуте матча за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0), а в 1-м туре чемпионата – на 82-й минуте встречи с «Химками» (1:1). А в рамках подготовки к официальным матчам Мостовой отметился голом в товарищеской игре с московским ЦСКА.
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