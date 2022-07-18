Маттейс де Лигт уже сегодня пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Баварией»
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Защитник сборной Нидерландов и туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт уже сегодня, 18 июля, прилетит в Мюнхен, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети.
По информации Ди Марцио, игрок сегодня сразу же пройдёт необходимый медосмотр перед трансфером, а после подпишет контракт с мюнхенской командой.
Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса». Контрактное соглашение игрока с клубом туринским клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
С 2017 года де Лигт выступает за национальную команду Нидерландов. За это время он провёл 38 матчей, в которых забил два гола.
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