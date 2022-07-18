«Бавария» согласовала с «Ювентусом» трансфер де Лигта за € 80 млн
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Мюнхенская «Бавария» согласовала сделку с «Ювентусом» по переходу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Бавария» заплатит туринскому клубу за этот трансфер € 80 млн. Отмечается, что де Лигт подпишет контрактное соглашение с мюнхенским клубом до 2027 года.
Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года, куда перешёл из «Аякса». Контрактное соглашение игрока с клубом туринским клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
С 2017 года де Лигт выступает за национальную команду Нидерландов. За это время он провёл 38 матчей, в которых забил два гола.
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