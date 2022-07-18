Источник: «Сочи» не может договориться о трансфере Мостового. Семак хочет сохранить игрока

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, несмотря на интерес «Сочи», не хочет, чтобы левый вингер Андрей Мостовой покидал клуб, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, переговоры между клубами в настоящее время поставлены на паузу ввиду того, что кто-то из легионеров «Зенита» может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с клубом, в таком случае у Мостового может появиться больше игрового времени.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал фейком слухи об интересе «Сочи» к Мостовому.
Напомним, Мостовой находится в системе «Зенита» с 2019 года. В прошлом сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
- 18 июля 2022
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20
-
07:11
-
07:10
-
06:44
-
06:38
-
06:24
-
05:54
-
05:43
-
05:36
-
05:34
-
05:25
-
04:49
-
04:47
-
04:31
-
04:15
-
04:14
-
04:00
-
03:53
-
03:40
-
03:35
-
03:21
-
03:08
-
02:59
-
02:45
-
02:38
-
02:28
-
01:59
-
01:50
-
01:19
-
01:18