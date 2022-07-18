Источник: «Сочи» не может договориться о трансфере Мостового. Семак хочет сохранить игрока

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, несмотря на интерес «Сочи», не хочет, чтобы левый вингер Андрей Мостовой покидал клуб, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, переговоры между клубами в настоящее время поставлены на паузу ввиду того, что кто-то из легионеров «Зенита» может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с клубом, в таком случае у Мостового может появиться больше игрового времени.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал фейком слухи об интересе «Сочи» к Мостовому.

Напомним, Мостовой находится в системе «Зенита» с 2019 года. В прошлом сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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