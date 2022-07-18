Добровинский — о «Спартаке»: надо найти психа, который купит себе заикание и ненависть
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Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал слухи о возможном новом владельце в московском «Спартаке».
«О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть. Это же ещё безудержная трата денег. Кого вы видите (обращение к журналистам. — Прим. «Чемпионата»)? Трудно представить такого человека. Не думаю, что клуб будет продан в ближайшее время. Даже если Федун очень хочет продать… Но кто купит? Был Авен с «Альфа-Банком»… Был и сплыл. Продажа «Спартака» — это иллюзии. Может, Зарема купит (смеётся)», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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