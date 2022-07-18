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«Для Валеры не существовало авторитетов». Бушманов объяснил, как получил в глаз от Карпина

«Для Валеры не существовало авторитетов». Бушманов объяснил, как получил в глаз от Карпина
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился историей про Валерия Карпина.

«Для Валеры уже тогда не существовало авторитетов — это бросалось в глаза. Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас. Другой такой пример — Дима Хлестов. У него не было авторитетов, потому что он вообще не интересовался футболом за пределами «Спартака»: ничего не читал, не смотрел и не знал никаких игроков.

Как Карпин разбил мне лицо? В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз. Было много крови, зашивали, фингал натёк. Ничего страшного, игровой момент», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».

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