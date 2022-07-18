Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дибала подпишет контракт с «Ромой». Моуриньо лично звонил игроку

Дибала подпишет контракт с «Ромой». Моуриньо лично звонил игроку
Комментарии

Аргентинский нападающий Пауло Дибала подпишет контракт с «Ромой». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что аргентинец подпишет контракт до лета 2025 года. Ключевым фактором перехода игрока стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, которы выстраивается клубом. Все документы находятся на стадии оформления.

Дибала месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

С 2015 года Дибала играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера», «Наполи», а также несколько клубов Англии.

Новость по теме
Пауло Дибалу не устраивает зарплата в € 6 млн в год, которую предлагает ему «Рома»
«Ювентус» отлично работает на рынке. Топ-трансферы идут буквально в режиме нон-стоп «Ювентус» отлично работает на рынке. Топ-трансферы идут буквально в режиме нон-стоп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022