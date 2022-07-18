Дибала подпишет контракт с «Ромой». Моуриньо лично звонил игроку
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала подпишет контракт с «Ромой». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что аргентинец подпишет контракт до лета 2025 года. Ключевым фактором перехода игрока стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, которы выстраивается клубом. Все документы находятся на стадии оформления.
Дибала месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».
С 2015 года Дибала играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера», «Наполи», а также несколько клубов Англии.
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