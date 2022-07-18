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«Зоркий» в полном составе приехал проститься с Александром Козловым

«Зоркий» в полном составе приехал проститься с Александром Козловым
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Футболисты красногорского «Зоркого» в полном составе приехали в манеж в Сокольниках, где проходит панихида по Александру Козлову. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. 29-летний нападающий, готовившийся с командой к сезону-2022/2023, скончался 15 июля. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Козлов — воспитанник «Спартака». Он выступал за красно-белых до лета 2016 года, проведя за основной состав 28 матчей (гол и две результативные передачи). Также Александр играл за «Тосно», «Тюмень», «Химки», «Арарат» (Ереван) и «Окжетпес» (Кокшетау).

Козлов вызывался в сборные России всех молодёжных возрастов. В общей сложности он провёл за эти команды свыше 50 матчей и забил 42 мяча.

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