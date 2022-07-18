Кротов: Козлов, как и Ярцев, – большая утрата для российского футбола

Российский нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов высказался об уходе из жизни бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова и бывшего тренера красно-белых Георгия Ярцева.



«Александр один из немногих парней, с кем я общался. Буквально четыре дня назад, до его кончины у нас был разговор. Саша поздравлял меня с переходом в «Нижний Новгород». Александр Козлов, как и Георгий Ярцев, — большая утрата для всего российского футбола. Пользуясь случаем, хочу сказать, что завтра в манеже «Сокольники» в 11:00 будет панихида. Кто может — посетите это мероприятие. Я там тоже буду», – приводит слова Кротова Sport24.



Напомним, 15 июля стало известно о том, что воспитанник «Спартака» Александр Козлов скончался после оторвавшегося тромба. На момент трагедии футболисту было 29 лет. Козлов выступал за «Спартак» с 2010 по 2016 год.