Канчельскис: «Спартак» плачет. У них и чёрная кошка виновата, что пробежала через дорогу

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением об игре московского «Спартака» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Я уже говорил, что «Спартак» постоянно что-то ищет и выискивает. Забейте два, победите «Ахмат» и летите домой с тремя очками… Выиграйте чемпионат, и тема будет закрыта. Но нет же — им постоянно кто-то мешает! Постоянно копают, каждый раз что-то не устраивает. Так они далеко не дойдут. У них и чёрная кошка виновата, что пробежала через дорогу. Забейте три и скажите: «Спасибо за игру, до свидания». Но они всё плачут и плачут. Пока очень много говорят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», итоговый счёт — 1:1.