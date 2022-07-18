Агуэро: Холанду потребуется время, чтобы приспособиться к требованиям АПЛ и Гвардиолы

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о переходе нападающего Эрлинга Холанда в стан «горожан».



«Холанду потребуется время, чтобы приспособиться к требованиям АПЛ и Гвардиолы, как это сделал я. Трансфер Холанда — очень важное приобретение. Думаю, он уже доказал свою способность забивать голы. Его статистика в чемпионате Германии и в Европе подтверждает это.



Очевидно, Эрлингу придётся пройти период адаптации к такой сильной лиге, как АПЛ, но я думаю, что он успешно преодолеет этот этап и результаты не заставят себя долго ждать. Холанд — элитный футболист, он сумеет согласовать свой стиль со стилем игры команды Гвардиолы. Это может занять некоторое время, но как только он включится, всё станет проще», — приводит слова Агуэро Goal.com.

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