Нападающая сборной Англии: уверены, что будем готовы к игре с Испанией наилучшим образом

Нападающая сборной Англии и «Манчестер Сити» Лорен Хемп поделилась ожиданиями от игры с национальной командой Испании, с которой англичанки встретятся в четвертьфинале домашнего женского Евро.



«Да, они великолепные, и я уважаю их, как и остальная команда. Но мы прошли нужную подготовку к матчу. Мы видели много голов, забитых футболистками сборной Испании, играли с ними в течение сезона, поэтому знаем, чего от них можно ожидать. Мы уверены, что будем готовы к игре наилучшим образом», — приводит слова Хемп Sky Sports.



Напомним, сборная Англии одержала победу во всех трёх матчах на групповом этапе. В четвертьфинале чемпионата Европы она встретится с национальной командой Испании, которая набрала шесть очков в матчах группы. Встреча пройдёт в среду, 20 июля, и начнётся в 22:00 мск.



Лорен Хемп во всех трёх матчах Англии на турнире выходила в стартовом составе. На её счету гол и результативная передача.

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