Минспорта планирует создать футбольную лигу для клубов дружественных России республик

В Министерстве спорта Российской Федерации появилось предложение о создании футбольной лиги для клубов из дружественных республик.



«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — приводит слова заместителя министра спорта Одеса Байсултанова «РИА Новости».



Напомним, клубы из Крыма не могут принимать участия в турнирах под эгидой Российского футбольного союза. С 2014 года команды с полуострова принимают участие только в турнирах на уровне региона, любительских и коммерческих турнирах.