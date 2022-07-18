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Минспорта планирует создать футбольную лигу для клубов дружественных России республик

Минспорта планирует создать футбольную лигу для клубов дружественных России республик
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В Министерстве спорта Российской Федерации появилось предложение о создании футбольной лиги для клубов из дружественных республик.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — приводит слова заместителя министра спорта Одеса Байсултанова «РИА Новости».

Напомним, клубы из Крыма не могут принимать участия в турнирах под эгидой Российского футбольного союза. С 2014 года команды с полуострова принимают участие только в турнирах на уровне региона, любительских и коммерческих турнирах.

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