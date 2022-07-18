Посол Нигерии: российские футболисты могут приехать в нашу страну и попробовать себя здесь

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил о том, что его страна готова для сотрудничества с Россией в сфере футбола.



«Если они (футболисты и тренеры) этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских.



Если нигерийские команды захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии», — отметил посол в интервью «РИА Новости».



Напомним, в чемпионате России по футболу выступали и продолжают выступать игроки из Нигерии. Из наиболее известных представителей этой страны в Премьер-Лиге можно вспомнить Виктора Мозеса (продолжает выступление за московский «Спартак»), Эммануэля Эменике (в «Спартаке» в сезонах-2011/2012 — 2013/2014), Чиди Одиа (в московском ЦСКА в сезонах-2004 – 2011/2012), Питера Одемвингие (в московском «Локомотиве» в сезонах-2007 – 2010), Айзека Окоронкво (в «ФК Москва», владикавказской «Алании», «Ростове» в сезонах-2005 — 2012-2013).