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Защитник «Пари Нижний Новгород»: отсутствие еврокубков не означает, что РПЛ стала слабее

Защитник «Пари Нижний Новгород»: отсутствие еврокубков не означает, что РПЛ стала слабее
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Защитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» и сборной Венгрии Акош Кечкеш сравнил чемпионаты России и Венгрии и оценил состав своей команды на этот сезон.

«Думаю, российская лига сильнее, чем венгерская. Здесь много сильных команд. Да, клубы РПЛ сейчас не могут играть в еврокубках, но это не значит, что чемпионат стал слабее. До этого клубы из России 15 лет играли в этих турнирах. Это главный показатель силы.

У нас много хороших футболистов. Есть и молодые игроки с большим потенциалом. Не могу отметить кого-то одного. Все хороши, собрался интересный состав в этом сезоне», — сказал Кечкеш в интервью Sport24.

В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1, в составе хозяев отличился Вильсон Изидор, за гостей забил Вячеслав Кротов.

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