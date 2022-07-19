Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс». Ранее он приостановил контракт с «Динамо»
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Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который приостановил свой контракт с «Динамо», прокомментировал переход в «Коринтианс».
«Я всегда общался со многими друзьями с «Коринтианс», и всегда чувствовал привязанность фанатов. Я всегда буду благодарен за это. С тех пор как я ушёл из «Коринтианс» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Эта огромная привязанность, я не знаю, заслуживаю ли я её, но я очень благодарен. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Бальбуэна ESPN.com.br.
Напомним, Бальбуэна уже ранее выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат Бразилии.
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