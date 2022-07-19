Ярмоленко — о несостоявшемся возвращении в «Динамо»: сами знаете, какая в стране ситуация

Украинский нападающий «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко рассказал о том, почему не подписал контракт с киевским «Динамо».
«Действительно, у меня было такое предложение. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловича за то, что они хотели вернуть меня в родную команду. Мне этого тоже очень хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол.
Мне сложно представить, как это всё будет в Украине. Поэтому моё решение было таким. «Динамо» – это команда номер один в моей жизни. Эта команда дала мне всё, сделала меня тем, кем я являюсь сейчас. Но нужно понимать, почему я сделал такой выбор», – сказал Ярмоленко на YouTube-канале Вацко Live.
Напомним, перед подписанием контракта с «Аль-Айн» различные СМИ активно сообщали о том, что Ярмоленко согласовал контракт с «Динамо».
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