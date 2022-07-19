Абрамович требует от Евросоюза выплатить $ 1 млн в благотворительный фонд из-за санкций

Бывший владелец лондонского «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович обратился в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить введённые против него санкции и перевести $ 1 млн в его благотворительный фонд, сообщает The Wall Street Journal.

Абрамович настаивает, на том, что введённые санкции нарушают его основные права, которые гарантирует ЕС, поскольку у него есть гражданство Португалии. Миллиардер требует от Евросоюза в качестве возмещения причиненного ему ущерба выплатить более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба «Челси».



После продажи клуба Абрамович заявил, что чистая выручка от сделки пойдет на благотворительность и помощь жителям Украины.

Источник сообщает, что санкции в судебном порядке также оспаривает Алишер Усманов и другие российские бизнесмены.

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