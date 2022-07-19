Билялетдинов: Набиуллину самое время вернуться в Казань, где родился и где начинал

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, как бы отнёсся к возвращению воспитанника команды Эльмира Набиуллина в клуб из Татарстана.
«Нужен ли «Рубин» Набиуллину? Думаю, в какой-то степени всё-таки нужен, потому что его ждёт родной дом. Поколесил, поездил по Санкт-Петербургу, Сочи, Подмосковье. Самое время вернуться в Казань, где родился и где начинал. Единственное — его могут тормознуть в Премьер-лиге команды из низа турнирной таблицы. Но не сейчас, так через год вернётся. Сейчас в «Рубине» ему нужен тренер, который хорошо его понимает. Важен тренерский совет. Я хорошо знаю его сильные и слабые стороны.
Сказать, что Набиуллин выбрал деньги, переходя в «Зенит», могут многие, но пусть они поставят себя на место игрока. Представьте, что вы на его месте, и у вас вопрос уже будет по-другому поставлен. До 70 лет в футбол не играют. Будучи футболистом, ты должен зарабатывать на жизнь заранее», – сказал Билялетдинов в интервью «Татар-информу».
Напомним, «Рубин» в сезоне-2021/2022 занял в Российской Премьер-Лиге 15-е место и вылетел в Первую лигу.
15 июля Эльмир Набиуллин расторг контракт с подмосковными «Химками».
В феврале 2018 года защитник перешёл из «Рубина» в санкт-петербургский «Зенит» за € 4,5 млн. Летом 2019 года он покинул стан сине-бело-голубых, став футболистом «Сочи».
- 19 июля 2022
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