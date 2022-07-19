Вратарь «Манчестер Сити» Зак Стеффен проведёт сезон в аренде в «Мидлсбро»

27-летний вратарь «Манчестер Сити» и сборной США Зак Стеффен проведёт сезон-2022/2023 в аренде в клубе «Мидлсбро», сообщает официальный сайт «горожан».

Новая команда голкипера выступает в Чемпионшипе, второй по силе лиге Англии.

За два сезона в «Сити» Стеффен принял участие в 21 матче, пропустив 16 мячей. Вместе с клубом он дважды выигрывал Английскую Премьер-Лигу и один раз — Кубок Лиги.

За сборную США вратарь провёл 29 матчей и пропустил 28 голов.

Также за время своей карьеры Стеффен выступал за американские клубы «Коламбус Крю» и «Питтсбург Риверхаундс», «Фортуну» из Дюссельдорфа и второй состав «Фрайбурга».

Напомним, первый матч нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» проведёт 7 августа. Команда в гостях сыграет с «Вест Хэмом».