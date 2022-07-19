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Мэр Мадрида прокомментировал слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в «Атлетико»

Мэр Мадрида прокомментировал слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в «Атлетико»
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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда высказался на тему слухов, связывающих нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с переходом в «Атлетико».

«Криштиану — отличный футболист, но я думаю, что он не будет играть за «Атлетико» из-за своего прошлого. Определённая часть болельщиков не приняла бы это», — приводит слова Мартинес-Альмейды Marca.

37-летний Роналду с 2009 по 2018 год был футболистом мадридского «Реала». В 436 матчах за команду Криштиану забил 446 мячей и отдал 131 результативную передачу. Следующие три года португалец провёл в туринском «Ювентусе», а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложили подписать Роналду, но испанский клуб не сможет потянуть ни трансфер, ни зарплату игрока.

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