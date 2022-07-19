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Тен Хаг отказывается одобрить трансфер Роналду и ждёт личной встречи с игроком

Тен Хаг отказывается одобрить трансфер Роналду и ждёт личной встречи с игроком
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг проведёт личную встречу с нападающим манкунианцев Криштиану Роналду по поводу его будущего. Тренер всё ещё отказывается одобрить продажу португальца.

«Манчестер Юнайтед» всё ещё весьма однозначен в своей позиции: клуб настаивает на том, что Роналду не продаётся и что они действительно хотят сохранить его. Эрик тен Хаг ждёт новой встречи с глазу на глаз с Криштиану и его агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить будущее игрока. Тен Хаг считает, что первый разговор, который состоялся после того, как его назначили главным тренером манкунианцев, был очень хорошим», — сказал журналист Фабрицио Романо в Wondergoal Podcast.

37-летний Роналду с 2009 по 2018 год был футболистом мадридского «Реала». В 436 матчах за команду Криштиану забил 446 мячей и отдал 131 результативную передачу. Следующие три года португалец провёл в туринском «Ювентусе», а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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