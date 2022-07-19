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Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов заключил контракт с «Согдианой» из Узбекистана

Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов заключил контракт с «Согдианой» из Узбекистана
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Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов перешёл в клуб «Согдиана» из Узбекистана, сообщает Tribuna.uz. Соглашение 35-летнего футболиста с командой рассчитано до конца сезона.

Напомним, Денисов покинул калининградскую «Балтику» в декабре прошлого года. Денисов провёл за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги девять матчей. Ранее защитник выступал за такие команды, как ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», «Томь» и «Днепр». С 2006 по 2018 год Денисов вызывался в национальную команду Узбекистана. В активе футболиста 72 матча и один гол за сборную.

«Согдиана» в 12 матчах набрала 23 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана сезона 2022 года.

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