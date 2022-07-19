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Экс-президент «Торпедо»: сегодня Мамаев не для игры в РПЛ

Экс-президент «Торпедо»: сегодня Мамаев не для игры в РПЛ
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов выразил мнение, что полузащитник Павел Мамаев сейчас не готов играть в Российской Премьер-Лиге.

«У «Торпедо» заявка заполнена, свободных мест нет. Конечно, можно учитывать личность Павла, его уровень, и он мог бы помочь молодым игрокам в тренировочном процессе. Если же говорить об игре, то в «Торпедо» перебор ветеранов. В таком возрасте, как у Мамаева, есть и фактор травм. Так что он сегодня не для высшей лиги.

Павел и в «Химках» почти не играл этой весной. А Сергей Юран — опытный специалист, если бы Мамаев был способен помочь команде, он увидел бы это. Нужно ещё понимать, что Павел — недешёвый футболист, что тоже сказывается на вариантах продолжения карьеры», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Напомним, Мамаев — воспитанник «Торпедо». Последней командой футболиста были подмосковные «Химки», которые он покинул по окончании прошлого сезона. Мамаев принял участие в семи матчах за «Химки» во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Мамаев играл за «ЦСКА», «Краснодар» и «Ростов».

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