Березовский: раз «Зенит» арендовал вратаря-легионера Ивана, то будет делать ставку на него

Бывший футболист «Зенита» Роман Березовский поделился мнением о переходе вратаря «Коринтианса» Ивана Куарежмы в санкт-петербургский клуб.
«Думаю, что раз «Зенит» арендовал вратаря-легионера, да ещё из такой страны, как Бразилия, то они будут делать ставку на него. Может, не сразу, но он будет играть в основе. Тяжело предполагать, что будет с Кержаковым и Одоевским. Любая команда хочет иметь побольше хороших вратарей.
На дистанции можно иметь и трёх качественных голкиперов, поэтому всё зависит от желания клуба и тренеров. Но вратарям тоже хочется играть, и тут уже многое будет зависеть от личного решения игроков», — приводит слова Березовского Metaratings.
Сегодня, 19 июля, «Зенит» объявил о переходе Ивана в команду на правах аренды. Бразильский голкипер будет играть в составе сине-бело-голубых под номером 1. Вместе с Иваном в российскую команду на правах аренды перешёл хавбек «Коринтианса» Густаво Мантуан.
- 19 июля 2022
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