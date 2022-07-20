Бабаев: по итогу матча с «Уралом» видно, что работа Федотова не прошла даром

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат первого официального матча армейцев при новом главном тренере Владимире Федотове.

«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа игроков и, конечно, тренерского штаба на сборах не прошла даром. Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме.

Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер, голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч», — цитирует Бабаева Sport24.

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Уралом». Команда Владимира Федотова одержала победу со счётом 2:0.