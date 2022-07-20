Бабаев: по итогу матча с «Уралом» видно, что работа Федотова не прошла даром
Поделиться
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат первого официального матча армейцев при новом главном тренере Владимире Федотове.
«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа игроков и, конечно, тренерского штаба на сборах не прошла даром. Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме.
Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер, голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч», — цитирует Бабаева Sport24.
Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Уралом». Команда Владимира Федотова одержала победу со счётом 2:0.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
00:59
-
00:59
-
00:51
-
00:36
-
00:26
-
00:10
- 19 июля 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:47
-
23:42
-
23:27
-
23:13
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:00
-
20:59
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:53
Партнерский контент