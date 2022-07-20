Луческу: встреча с «Фенербахче» важна для народа Украины, который ждёт только победы

76-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», высказался о предстоящей первой встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Фенербахче».

«В минувшем сезоне «Бенфика» под руководством Жезуша показала хороший результат, они дважды обыграли «Барселону». Отмечу, что «Фенербахче» — также очень хорошая команда, которая к тому же усилилась этим летом опытными игроками. Старшим из новичков «Фенербахче» — 29-30 лет, они поиграли в европейских топ-чемпионатах. Например, Джошуа Кинг, Линкольн, Брума, Вильям Арао.

Но и у нас хороший коллектив, которая играет уже около двух лет вместе. Надеюсь, что моим игрокам удастся на время игры забыть о тех ужасах, которые происходят в Украине и сконцентрироваться на предстоящей игре.

Эта игра очень важна не только для нас, не только для болельщиков «Динамо», но для народа Украины, который ждет от нашей команды победы. В то же время я понимаю, что этот матч важен и для «Фенербахче», ведь клуб вложил серьезные средства в команду и ожидает ее прохода в групповой этап», — приводит слова Луческу с пресс-конференции Sport.ua.

Напомним, встреча «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится уже сегодня, в среду, 20 июля, в Польше на стадионе «Видзева» в Лодзе. Начало – 21:00 мск.