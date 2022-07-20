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Англия — Испания: во сколько четвертьфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Англия — Испания: во сколько четвертьфинал женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 20 июля, состоится четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Испания покажет телеканал «Матч».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ассистенты рефери — её соотечественницы Элоди Коппола и Мануэла Николози.

В группе A Англия заняла первое место, заработав девять очков и одержав три победы в трёх возможных матчах. Сборная Испании стала второй в группе B. Испанки заработали шесть очков за три встречи. Они уступили только сборной Германии (0:2).

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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