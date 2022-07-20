Англия — Испания: во сколько четвертьфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 20 июля, состоится четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Испания покажет телеканал «Матч».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ассистенты рефери — её соотечественницы Элоди Коппола и Мануэла Николози.
В группе A Англия заняла первое место, заработав девять очков и одержав три победы в трёх возможных матчах. Сборная Испании стала второй в группе B. Испанки заработали шесть очков за три встречи. Они уступили только сборной Германии (0:2).
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 20 июля 2022
-
10:11
-
09:45
-
09:41
-
09:41
-
09:23
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
07:38
-
07:29
-
06:53
-
06:45
-
05:48
-
05:41
-
05:28
-
05:09
-
04:49
-
04:43
-
04:27
-
04:23
-
04:09
-
04:08
-
03:49
-
03:34
-
03:27
-
03:19
-
02:59
-
02:49
-
02:31