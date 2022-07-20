«Барселона» не исключила вариант продажи Френки де Йонга

«Барселона» не исключает вариант продажи хавбека Френки де Йонга, сообщает испанская журналистка Елена Кондис.

По информации источника, в клубе думают, что в конечном итоге Френки поменяет своё решение, хотя голландец утверждает, что хочет продолжить играть за «Барсу».

Ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает вариант с «Баварией», так как ему нравятся стиль игры мюнхенцев, Бундеслига, наличие шансов на успех в Лиге чемпионов и близость Германии к Нидерландам. Немаловажную роль в интересе де Йонга к «Баварии» играет и тот факт, что его друг Маттейс де Лигт в ближайшее время перейдёт в немецкий клуб.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.