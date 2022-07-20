Сын Диего Симеоне стал главной трансферной целью «Наполи»

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне стал главной трансферной целью для «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, «Наполи» уже согласовал условия контракта с Джованни. Сейчас клуб из Неаполя ведёт активные переговоры с «Вероной». Речь идёт об аренде с правом выкупа.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в Серии А. На счету форварда 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвёртое место в гонке бомбардиров Серии А, разделив его с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Также 26-летний аргентинец сумел отметиться шестью результативными передачами в розыгрыше Серии А сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 17 млн.