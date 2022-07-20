Видеообзор поражения «Ромы» в товарищеском матче со «Спортингом»

В товарищеском матче «Спортинг» встречался с «Ромой». Игра прошла на стадионе «Алгарве» в городе Фару (Португалия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу португальской команды.



На 29-й минуте встречи полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш успешно реализовал пенальти и открыл счёт. Через две минуты игрок португальской команды Гонсалу Инасиу отправил мяч в собственные ворота, сравняв счёт. На 53-й минуте Инасиу исправился и вывел «Спортинг» вперёд. На 69-й минуте игры хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вновь сравнял счёт. Победный гол на 86-й минуте встречи забил футболист «Спортинга» Бруно Винисиус Соуза Рамос.

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