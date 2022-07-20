«Ювентус» анонсировал переход Бремера

«Ювентус» анонсировал переход защитника «Торино» Бремера. Игрок прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.



Ранее в СМИ появилась новость, что «старая синьора» договорилась с «Торино» о переходе бразильца. Сумма сделки составит € 41 млн. С самим Бремером будет подписано долгосрочное трудовое соглашение до лета 2027 года. Бремер рассматривается «Ювентусом» как замена голландцу Маттейсу де Лигту, проданному в мюнхенскую «Баварию».



За «Торино» Бремер провёл 110 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Игрок является лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона. Первым клубом Бремера был бразильский «Атлетико Минейро», за который он провёл 26 матчей, отличившись одним забитым мячом.