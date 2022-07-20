Тухель — о качестве состава «Челси»: нам нужно ещё несколько игроков

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о возможном усилении состава команды, чтобы «сократить разрыв» с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



«Нам нужно ещё несколько игроков, чтобы улучшить наш состав, потому что в прошлом году мы финишировали лишь третьими. Если мы хотим становиться лучше, то мы не должны стоять на месте, ведь другие команды нас обойдут. У нас ушло несколько ведущих игроков, и нам нужно найти им замену, чтобы поддерживать наш уровень, не говоря уже об его улучшении», — приводит слова Тухеля Sky Sports Premier League.



В прошлом году «Челси» под руководством Тухеля занял третье место в Премьер-лиге. С тренером лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.