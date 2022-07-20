Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть японский клуб «Кавасаки Фронтале» в товарищеском матче

В товарищеском матче французский «Пари Сен-Жермен» встречался с японским «Кавасаки Фронтале». Игра прошла на Японском Национальном стадионе в Токио и завершилась победой парижан со счётом 2:1.
На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Результативную передачу отдал защитник французского клуба Ашраф Хакими. На 58-й минуте форвард Арно Калимуэндо упрочил преимущество парижан, забив гол после передачи защитника Хуана Берната. На 84-й минуте полузащитник Кадзуя Ямамура сократил отставание «Кавасаки Фронтале» в счёте.
«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.
«Кавасаки Фронтале» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Японии сезона 2022 года.
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